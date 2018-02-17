أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد اليوم السبت أن القطاع الخاص خلق ثلثي مناصب الشغل في السنوات الأخيرة.

وقال حداد "التقارير والإحصائيات الخاصة بالبطالة والشُغل، أظهرتْ خلال السنوات الأخيرة الماضية، أن ثُلثًيْ (3/2) مناصب العمل التي تمَّ خَلْقُها كانت من قِبَل القطاع الخاص".

وأضاف "أؤكد مجدداً على مدى مساهمة منتدى رؤساء المؤسسات والقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والمجتمع، فعلى الرغم من الصعوبات، إلا أن القطاع الخاص برز كعنصر رئيسي فعال في تنويع الاقتصاد الجزائري، تُمَثِلُ فيه المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة 99 بالمئة، وتساهم بــ85.1 بالمئة من القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات".