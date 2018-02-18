كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، أن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز قد طلب من واشنطن ضرب إيران.

وقال كيري، اليوم الأحد، خلال جلسة في مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، إن "الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز طلب منه بشكل شخصي في سبتمبر 2013، قصف الولايات المتحدة لإيران بعد تزايد قلق دول المنطقة تجاه البرنامج الإيراني النووي".

وفي ذات الصدد، أكد كيري أن واشنطن ردت وقتئذِ على طلب الملك عبد الله بأن "طهران بدأت بتخصيب الوقود النووي بالفعل، وأن الضربة العسكرية لن توقف هذا التطور".

وكان كيري قد لعب دورا كبيرا في تحقيق الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني، الذي أُبرم في 14 جويلية 2015 مع القوى الكبرى، وذلك بغية إضفاء طابع سلمي على انشطة إيران النووية.