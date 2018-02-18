قامت عناصر الدرك الوطني بالمسيلة ،أمس السبت، بحجز 1350 كلغ من لحم الدجاج غير الصالح للاستهلاك، حسبما أفادت به اليوم الأحد خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر، أنه على إثر دورية مراقبة تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من حجز هذه الكمية التي كانت على متن شاحنة قادمة من ولاية سطيف باتجاه بلدية بوسعادة من أجل بيعها.

وبعد توقيف السائق البالغ من العمر 28 سنة من ولاية سطيف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم حجز اللحوم الفاسدة و إتلافها.

و تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة بتهمة عرض و بيع المنتوج للاستهلاك البشري أو الحيواني مع علمه بأنه فاسد ليتم إيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.