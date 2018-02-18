نظمت ممثلية الجالية الجزائرية في غزة، وبالتعاون مع وزارة الشباب الفلسطينية بالقطاع، مهرجانا كرويا في صالة الألعاب الرياضية بخانيونس جنوبي قطاع غزة، احياء ليوم الشهيد الجزائري.

جاء ذلك بحضور لفيف من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، والجماهير الفلسطينية، إضافة الى ممثلين عن البلديات والهيئات المحلية واللجنة الشعبية بالإضافة الى المؤسسات الحكومية والأهلية وأهالي الشهداء.

وأكد المنسق العام للجالية الجزائرية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا فتح أبو طير أن الجزائر بلد مقاوم للاحتلال منذ فجر التاريخ، وأن يوم الشهيد يبقى رمزا حيا للجزائر.

وبين ان هذه المناسبة تهدف إلى إرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات الأسلاف من أجل استخلاص العبر والاقتداء بخطهم. وشارك في الحفل الرياضي، فرق رياضية من قدامي لاعبي أندية مدينة رفح، وقدامي لاعبي مدينة خانيونس، وفريق الجالية الجزائرية.

وقال ممثلي وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية عماد السنوار "لشهداء الجزائر ذكرى، فهم خالدون فينا، وهم بوصلتنا وقدوتنا نحو الحرية، كما سارت قوافل الشهداء في فلسطين لأجيال متعاقبة دون أن تسقط رايتها".

وأضاف أن هناك جزائريين وعربا ضحوا بحياتهم من أجل حرية فلسطين. ومن جهته أشار الجزائري مصري فريد إلى أن الشعب الفلسطيني يستذكر دائما مقولة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".

وشددت الفرق الرياضية على أن الشعب الفلسطيني يتطلع بهذه المناسبة إلى تحقيق حريته عبر الدماء الطاهرة وقيام دولة فلسطين، لأنها تمثل الوفاء لدماء الشهداء.