أكدت وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد في بيان لها أن مواصلة الإضراب الذي دعا إليه المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) يجعل الأساتذة المعنيين في حالة "تخلي عن المنصب وهو ما يعرضهم الى إجراء العزل".

وأوضحت الوزارة أن "مواصلة هذا الإضراب يجعل الأساتذة في حالة تخلي عن المنصب, وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول, وهو ما يعرضهم إلى إجراء العزل".

وذكرت الوزارة أن المحكمة الإدارية للجزائر في حكمها بتاريخ 30جانفي 2018 قد قضت ب"عدم شرعية الإضراب المفتوح للأساتذة المعلن عنه من قبل المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية وأمرت بوقفه فورا مع عدم التعرض للأساتذة المستخلفين".