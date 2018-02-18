لم يتقبل الكثير من موظفي وعمال مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بسطيف ما وقع لزميل لهم في ذكرى يوم الشهيد، وهو ابن عائلة الشهداء بالمنطقة، حيث أصيب الكل بخيبة أمل كبيرة بمجرد تبليغ المعني، وهو أمين عام نقابة عمال سونلغاز بسطيف، وعن طريق محضر قضائي، من أجل إجباره على التقاعد. الجميع تساءل عن قلة احترافية الإدارة التي اختارت يوم الشهداء لإهانة ابن شهيد. وتساءلوا عن إجبار موظف على التقاعد رغم التعليمات الفوقية للسلطات العليا.. ثم تساءل الكل عن دوس تعليمة داخلية توجه المديرين لضرورة استدعاء كل من يصل إلى السن القانوني وتكريمه للخروج من باب محترم وليس من باب الإهانة في يوم الكرامة.



