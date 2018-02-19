كشف المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية أعمر آيت العربي، هذا الإثنين، في تصريح للإذاعة الجزائرية عن مجمل الأرقام المتعلقة بسيرورة عمل الصندوق في السنوات الأخيرة.

وقال آيت العربي في حديث له عبر أثير القناة الإذاعية الأولى أن الصندوق قد تحصل على 53 مليار دينار خلال سنة 2017، فيما استقبل 92 مليار دينار في السنة الواحدة مابين سنتي 2013 و 2015، وذلك في إطار قيمة الكفالات التي قُدمت للمقاولين في إنجاز الصفقات العمومية.

وأوضح المتحدث أن الصندوق يرافق المؤسسات ذات الجنسية الجزائرية بينما ترافق البنوك المؤسسات الأجنبية، مشيرا إلى أن الصندوق يمول الصفقات كمشروع عمومي بقيمة نسبتها تصل إلى 50 بالمائة من قيمة المشروع.

كما يمنح الصندوق قرضا للمؤسسات مقابل رهن حيازي للصفقات تصل نسبته إلى 80 بالمائة من قيمة حصيلة الأشغال، فيما لا تتجاوز نسبة الأعباء 4.5 بالمائة ، حسب آيت العربي.

ونوه ضيف الأولى بأن عدد المؤسسات المستفيدة من خدمات الصندوق يبلغ عددها 6254 مؤسسة ، وعدد المؤسسات حتى ديسمبر 2017 التي لازالت لديها التزامات مع الصندوق وهي ذات مشاريع في طور الإنجاز مايقارب 1300 مؤسسة منها 300 مؤسسة كبيرة الحجم وما يقارب 1000 مؤسسة بين متوسطة وصغيرة .

هذا ويتعامل الصندوق مع عدة قطاعات،وفقا لآيت العربي، من أهمها : قطاع البناء، الأشغال العمومية والري، وكل المؤسسات ذات الخدمات مع هذه القطاعات، كمكاتب الدراسات.

وأشار المتحدث إلى أن نشاط الصندوق تطور حيث أصبح يتكيف مع المشاكل المالية التي تتلقاها المؤسسات التي تنجز صفقات ومشاريع عمومية.