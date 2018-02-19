أفاد وزير الاشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان، اليوم الاثنين، بأن مصالحه قد استلمت ملفات تسع متعاملين خواص يرغبون في ولوج نشاط النقل الجوي والبحري للبضائع و الذي كان من مهام القطاع العمومي وحده.

وأكد زعلان، في تصريح له خلال منتدى الإذاعة الوطنية، أن إتاحة هذا المجال أمام الخواص سيجعل أكبر المطارات والموانئ الجزائرية أكثر ديناميكية ، لاسيما فيما يتعلق بالتصدير وتوفير مناصب العمل.

وفي ذات السياق، كشف زعلان عن مخطط تطويري خاص بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وذلك بفتح خطوط جديدة نحو عواصم إفريقية مثل : برازافيل، ليبروفيل، ياوندي، أديسا أبابا وكوناكري.

وعزا الوزير تعثر توسيع شبكة النقل الجوي داخل إفريقيا إلى "المردودية الاقتصادية"، نافيا أن يكون مرد الأمر إلى "العوائق القانونية".

من جانب آخر، أعلن الوزير رفع التجميد عن مشاريع توسعة شبكة الميترو بالجزائر العاصمة، حيث سيتم تمديد خط ساحة الشهداء نحو باب الوادي، فيما سيتم مد خط عين النعجة نحو براقي، مؤكدا أن عملية التوسعة تساهم في تخفيف الازدحام المروري في العاصمة.

كما تحدث زعلان عن تصنيع 288 قاطرة تكفلت بإنجازها شركة " فاروفيير" الجزائرية ، لافتا إلى أنه سيتم الشروع في استغلالها لنقل الفوسفات بمنجم جبل العنق بولاية تبسة.