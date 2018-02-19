قرر ممثلو طلبة المدارس العليا للأساتذة عبر الوطن مواصلة الاضراب الذي شرعوا فيه منذ شهر نوفمبر الماضي و ذلك اثر الاجتماع الذي ضمهم اليوم الاثنين مع مسؤولين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الذي لم يتوصلوا خلاله الى تقدم في ما يتعلق بمطالبهم.

و أكد ممثل طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة عبد الرحمان بوشان أن طلبة المدارس العليا "قرروا مواصلة الاضراب و تنظيم الوقفات الاحتجاجية لعدم توصلهم لأي اتفاق خلال هذا اللقاء الذي غاب عنه ممثلو وزارة التربية الوطنية".

و تأسف المتحدث لغياب ممثلي وزارة التربية الوطنية عن هذا الاجتماع الذي كان من المنتظر خلاله "توقيف الإضراب" و لعدم وجود اجابات حول مطلبهم الخاص بالتعيين في مقر اقامة الطلبة المتخرجين.

من جانبه أفاد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن هذا اللقاء خصص لدراسة انشغالات الطلبة ، حيث "تم الرد على انشغالات الطلبة في الأمور ذات الطابع البيداغوجي المندرج ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي و البحث العلمي".

كما دعت وزارة التعليم العالي الطلبة الى "التعقل و العودة لمدرجات الجامعة" تفاديا "للسنة البيضاء"، مؤكدا ان الوزارة مستعدة في حالة عودة الطلبة الى تنظيم أجندة لاستدراك الدروس و تنظيم الامتحانات.

يذكر أن طلبة المدارس العليا للأساتذة مضربون منذ شهر نوفمبر 2017 حيث طالبوا وزارة التربية الوطنية بالالتزام بتوظيفهم المباشر بعد نهاية التكوين طبقا لما ينص عليه البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم."