نظمت الأمانة العامة لاتحاد العمال الجزائريين ظهيرة الإثنين اجتماعا مع مسؤولي الفدراليات الوطنية و بعض النقابات في مقر الاتحاد في الجزائر العاصمة، و ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المحروقات و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

و أستغل المنظمين لهذا التجمع المناسبة للتنديد بالأصوات التي تنادي بذهاب الأمين العام للمنظمة.

و في هذا الصدد تساءل مسؤول في الاتحاد "هل العمل في إطار برنامج رئيس الجمهورية يعتبر إنحرافا ؟"َ.

من جهة أخرى، اتهمت اللجنة الوطنية لتصويب مسار الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد، بالانخراط رفقة بعض الأسماء من أمانته العامة، في صفقات ومشاريع لا تخدم العمال، كما نددت بخرقه القوانين وانسياقه وراء مصالح سياسوية وتوجهات لا تخدم مصلحة العمال والمؤسسة والوطن.