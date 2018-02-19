يجري في وزارة السياحة حاليا حديث عن تغييرات عميقة بقرار من الوزير حسن مرموري، لكن يزعم مدير مركزي أنه هو من يقف وراءها على أساس أنه كان مسؤولا عن الوزير، أيام كان مديرا لحظيرة طاسيلي. ويقول لمقربين منه إنه ”الآمر الناهي” في القطاع، والشائع أنه سيعين، بموجب التغييرات المرتقبة، على رأس مؤسسة الديوان الوطني للسياحة، وكان في وقت سابق مسؤولا بقطاع الثقافة ولمدة أربع سنوات.. يحدث هذا وراء ظهر الوزير حسان مرموري الذي لا يفوت مناسبة إلا ويحذر فيها إطاراته ومساعديه من مغبة التحدث باسمه خارج الأطر الرسمية والقانونية، وبأن أي استعمال لاسمه خارج تلك الأطر من شأنه أن يعرض صاحبه إلى المساءلة و العقاب.