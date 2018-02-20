سلطت لجنة الانضباط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة عقوبة لعب مقابلة بدون جمهور على اتحاد بلعباس (الرابطة الأولى) و مقابلتين على أولمبي الشلف (الرابطة الثانية)، حسب ما أعلنت عنه سهرة أمس الإثنين هذه الهيئة الكروية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

وأوضح نفس المصدر أن عقوبة اتحاد بلعباس جاءت بسبب استعمال مناصريه للألعاب النارية لعدة مرات، بالإضافة إلى اجتياح الملعب الأمر الذي تسبب في تأخر استئناف الشوط الثاني من المقابلة التي انهزم فيها الفريق بقواعده أمام مولودية وهران (5-2) يوم السبت لحساب الجولة الـ 20 من عمر البطولة.

وبالإضافة إلى عقوبة اللعب بدون جمهور، يتعين على تشكيلة "وداي مكرة" دفع غرامة مالية تقدر بـ 000. 200 دينار.

وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تمت معاقبة جمعية أولمبي الشلف بعقوبة مقابلتين بدون جمهور بسبب استعمال مناصريه للألعاب النارية و الحجارة في الدقيقة الـ87 من المقابلة و استمرت لغاية نهاية المواجهة التي انهزم فيها الفريق أمام شبيبة بجاية (2-1)، يوم الجمعة لحساب الجولة الـ 20. وتسببت الأحداث التي شابت هذا اللقاء في إصابة الحكم الرابع. بالإضافة إلى عقوبة اللعب أمام مدرجات فارغة يتعين على الفريق الشلفي كذلك دفع غرامة مالية تقدر بـ 000. 200 دج.

من جهة اخرى، سلطت لجنة الانضباط عقوبة شهر كامل على مدرب حراس مرمى شبيبة سكيكدة بن بوعزة سعد، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 000. 30 دينار بسبب تصرفاته "غير الرياضية" تجاه المنافس.