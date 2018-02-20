قضت محكمة جنايات مصرية ، الثلاثاء، بإدراج المعارض المصري ورئيس حزب "مصر القوية " عبد المنعم أبو الفتوح برفقة آخرين على قائمة الإرهاب بناءً على مذكرة تقدم بها النائب العام المصري نبيل صادق ، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأدرجت محكمة جنايات جنوب القاهرة أبو الفتوح إضافة إلى 15 آخرين لم تُذكر أسماءهم على قوائم الإرهاب، وفقا لمذكرة أعدتها نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة في التحقيق في قضايا الإرهاب.

وجاء في المذكرة أن "تحقيقات وتحريات الأمن الوطني أظهرت أن أبو الفتوح، وآخرين تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تستهدف الإضرار بمصالح الدولة ومقدراتها".



يأتي هذا بعد أيام قليلة، من توقيف أبو الفتوح بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، حيث قررت النيابة المصرية العامة، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في عدة تهم، من بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة ، ونشر أخبار كاذبة".

يُشار إلى أن القرار قابل للطعن وفقا للقانون المصري، وذلك أمام محكمة النقض المصرية في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وعبد المنعم أبو الفتوح هو أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 2012 ، وكان رئيسا سابقا لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى غاية 2011 ، قبل أن ينشق عن الإخوان ويؤسس حزب "مصر القوية" في السنة التالية.