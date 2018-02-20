أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الثلاثاء أن نسبة الاستجابة للاضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة بلغت 12,45% على المستوى الوطني خلال اليوم الاول.

وأوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ان نسبة الاستجابة لهذا الإضراب بمختلف المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة قد بلغت 12.45 بالمئة على المستوى الوطني.

من جهته أشار مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ان نسبة الاستجابة للإضراب تفوق 70 بالمائة في مختلف الأطوار عبر الوطن.