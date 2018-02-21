يرغب فريق ليفربول الانجليزي التعاقد مع موهبة ليون الصاعدة, الجزائري محمد بهلولي, لتعويض رحيل نجمه السابق, فيليب كوتينيو, الى برشلونة, حسب ما نشرته تقارير صحفية إنجليزية اليوم الاربعاء.

وذكرت صحيفة " ميرو ", أن الريدز مهتمون بضم لاعب وسط النادي الفرنسي الجزائري محمد بهلولي (18 عاما).

ويلعب بهلولي مع فريق تحت 19 عاما في ليون , ويتوقع الكثيرون انضمامه للفريق الأول في أقرب وقت.

لكن ليفربول يعتزم التحرك لضم اللاعب سريعا , في نهاية الموسم الحالي لقطع الطريق على الأندية الأخرى المهتمة به.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الشاب, متحمس أيضا للانضمام إلى فريق ليفربول, حيث إنه من أشد المعجبين بالمدرب الألماني, يورغن كلوب.