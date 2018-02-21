كشفت صحيفة " كوريري ديلو سبورت " اليوم الاربعاء عن تطورات جديدة فيما يخص الحالة الصحية للدولي الجزائري فوزي غلام, حيث أكدت في تقرير لها نهاية الموسم بالنسبة لمدافع المنتخب الجزائري الذي أجرى مؤخرا عملية جراحية على مستوى الركبة .

وكان الموقع الرسمي لرائد البطولة الايطالية قد أكد في وقت سابق أن غلام من المرجح أن تكون عودته في شهر أفريل المقبل.

ووفقا لنفس المصدر , فإن تعاقد نادي نابولي مع الظهير الايسر هورفي ميليتش في صفقة انتقال حر من أجل تعويض غلام, جاء لإدراكها باستحالة الاعتماد على هذا الاخير فيما تبقى من الموسم , كون الاصابة تعرض لها مؤخرا والتي هي عبارة عن كسر في عظمة الركبة , تتطلب الراحة لفترة أطول من التي تم تحديدها في السابق.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب السابق لسانت ايتيان الفرنسي إلى فحص جديد تحت اشراف الجراح الإيطالي مارياني , وحينها سيتم الفصل بشكل نهائي في عودة غلام للميدان , ولو أن ذات التقارير أكدت عودته قبل نهاية هذا الموسم أمرا مستحيلا.