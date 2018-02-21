يرتقب تحديد حصص لاستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب الاخير للأساتذة الذي يعرفه قطاع التربية ي حسب ما أكدته مصادر متطابقة من وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع.

وسيتم تحديد هذه الحصص وفق نفس المصادر في كل من صبيحة يوم السبت وأمسية الثلاثاء والأسبوع الأول من العطلة الربيعية.

وأكد المستشار بوزارة التربية, محمد شايب ذراع على أن الرزنامة المدرسية المعلن عنها في بداية السنة ستحترم, مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير البيداغوجية والتنظيمية من أجل ضمان تمدرس التلاميذ و تدارك التأخر الناجم عن اضراب الكنابست, لا سيما في ولايتي البليدة و بجاية.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أن الأساتذة التابعين لتنظيمه النقابي "مستعدون لاستدراك الدروس الضائعة بسبب اضراب تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية لمدة ثلاثة ايام (14و 20 و 21 فيفري الجاري)، بشرط ألا تكون وزارة التربية قد قامت بخصم ايام الإضراب من الأساتذة المضربين".

كما أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح ان الأساتذة في حالة عدم خصم أجورهم ايام الإضراب الذي يشنه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية سيقومون باستدراك الدروس وذلك خلال 15 يوما أي صبيحة يوم السبت وامسية يوم الثلاثاء من كل أسبوع كما يمكن استدراكها في ايام العطلة المقبلة.

من جانبه ي كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية السعيد بن سالم عن منشور وزاري يتضمن تقديم تواريخ امتحانات الفصل الثاني للأطوار الثلاثة لتنطلق الأحد 25 فبراير، و تنتهي يوم 15 مارس المقبل .

وحسب هذا المنشور فقد منحت وزارة التربية الاختيار لمديري المؤسسات لا سيما الذين لديهم العديد من الأقسام من الانطلاق في امتحانات الفصل الثاني ابتداء من يوم الأحد المقبل بدل الفترة التي كانت محددة من 4 الى 8 مارس المقبل وذلك بسبب التذبذب الذي يشهده قطاع التربية يتابع بن سالم.

واستغرب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، هذا الإجراء الذي لجأت إليه وزارة التربية لا سيما في ولايات البليدة وبجاية التي لم تجري بعض مؤسساتها امتحانات الفصل الاول و لم يتقدم فيها التلاميذ بالدروس.

في حين يرى بوعلام عمورة استحالة تنظيم امتحانات لتلاميذ لم يزاولوا دروسهم خاصة بالولايات المتضررة بفعل إضراب المجلس الوطني لمستخدمي القطاع الثلاثي الأطوار للتربية ( كنابست) سواء في ولايات مثل البليدة و بجاية او مؤسسات متفرقة عبر الوطن استجابت لإضراب الكنابست منذ جانفي الماضي .