أعلن جنرال روسي، اليوم الخميس، ان بلاده اختبرت “أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة” في سوريا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه موسكو اتهامات بالمشاركة في القصف العنيف على آخر معاقل المعارضة قرب دمشق، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الفرنسية.



صرح الجنرال فلاديمير شامانوف، الذي يترأس لجنة نيابية مكلفة الدفاع أمام مجلس النواب (الدوما) “لقد اختبرنا في دعمنا للشعب السوري أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة”.



وتابع شامانوف القائد السابق للمظليين والذي انتُخب نائباً، “لقد أظهر ذلك فعالية الاسلحة الروسية أمام العالم أجمع″، الا ان شامانوف لم يحدد ماهية الاسلحة أو متى تم اختبارها في سوريا.



وتتهم الولايات المتحدة روسيا الحليف الرئيسي لسوريا بالمشاركة في الحملة العسكرية العنيفة، التي ينفذها النظام السوري منذ 18 فيفري على الغوطة الشرقية شرق دمشق والتي أوقعت أكثر من 400 قتيل من المدنيين بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.



الا ان الكرملين نفى الاربعاء اي دور في الغارات. وكرر الخميس ان “المسؤولين عن الوضع في الغوطة الشرقية هم الذين يدعمون الارهابيين الذين لا يزالون فيها. وكما تعلمون لا روسيا ولا سوريا ولا ايران هي جزء من هذه الفئة في البلاد”.