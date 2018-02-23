أحبطت فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار 8 ماي 1945 بسطيف أمس الخميس محاولة تهريب 57 قطعة أثرية مختلفة الأشكال تعود لعصور مختلفة، حسبما علم من مسؤول الإعلام و الاتصال بذات الفرقة الملازم أول للشرطة زهير دشاش.

وأوضح المصدر نفسه أنه تم بالمدخل الرئيسي للمطار في حدود الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس حجز 57 قطعة أثرية مختلفة الأحجام و الأشكال كانت مخبأة بإحكام في حقائب أحد المسافرين.

وأضاف ذات المصدر أن هذه العملية تمت عندما شد انتباه عناصر الفرقة أشياء مخبأة بإحكام داخل أغراض شخصية مموهة بطريقة محكمة بغرض عدم اكتشافها بواسطة جهاز السكانير.

واستنادا للملازم أول للشرطة زهير دشاش فإن المتورط في هذه القضية مسافر جزائري في الخمسينات من العمر كان متجها إلى مدينة مرسيليا (فرنسا) و أن المحجوزات تتمثل على الخصوص في 13 قطعة نقدية تعود لمختلف العصور و 5 رصاصات ذات عيارات مختلفة و 5 قطع من مادة الرصاص و حلقتين من البرونز و واحدة من النحاس.