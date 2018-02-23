أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الجمعة بوهران أن قطاعه شرع في مراجعة قانون المحروقات وإثراءه بإدخال إجراءات قانونية وجبائية جذابة لجلب رؤوس أموال جديدة وتكنولوجيا حديثة.

وأبرز قيطوني لدى إشرافه على افتتاح الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك أن هذه العملية "تسمح لبلادنا باستغلال مواردنا الطبيعية وزيادة مداخيلنا التي تمكننا من تطوير اقتصادنا وتلبية احتياجات المواطنين وخلق مناصب شغل جديدة".

وأشار الوزير الى أن برنامج تطوير المحروقات الذي سطره القطاع وتنفذه سوناطراك بجدية وكفاءة يهدف إلى "توسيع اكبر لنشاط الاستكشاف والرفع من احتياطاتنا وتحسين استغلال حقول البترول والغاز و كذلك بعث نشاطات التحويلات بوضع أسس لتطوير المشاريع الغازية والبتروكيماوية" .

وأضاف أن "قطاع المحروقات عرف عدة إصلاحات سمحت بجلب استثمارات وتطوير القطاع وجعلت بلادنا تزيد من إنتاجها وترفع من احتياطاتها وهذا بفضل سوناطراك وعمالها ومساهمة الشركات الأخرى لان أشغال البحث وتطوير واستغلال الحقول تتطلب وسائل مالية وتقنية جد هامة".