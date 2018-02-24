أقصى مدير الشؤون الدينية في الوادي مقدم الزاوية القادرية، الحاج أحمد شيباني، من مقابلة وزير الشؤون الدينية والأوقاف وحرمه من حضور الملتقى الوطني حول دور علماء الوادي في الحفاظ على المرجعية الوطنية الذي افتتحه الوزير بجامعة الوادي، مؤخرا، وحضره جميع الإطارات الدينية وأساتذة وممثلو وشيوخ الزوايا. وذكر الحاج شيباني، في شكواه الموجهة للوزير من أجل رفع الظلم عن الزاوية القادرية وحصلت ”الخبر” على نسخة منها، أنه ”منذ ثلاث سنوات ولا مرة أرسلت إلينا دعوة لحضور حفل ديني أو تظاهرة مسجدية، حتى تلك التي أسهمنا في إقامتها.. إلى أن وصلنا إلى إقصائنا من حضور الحدث الكبير وهو الملتقى الوطني حول دور علماء الوادي في الحفاظ على المرجعية الوطنية”.