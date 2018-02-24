أعلنت مصادر صحفية ألمانية إن مونديال 2022 والذي من المتوقع أن يقام في قطر قد يتم نقله إلى إنجلترا أو أمريكا .

وأضافت هذه المصادر إن الفيفا ينظر باهتمام كبير للوضع الشائك لقطر في الفترة الأخيرة، بعد مقاطعة 4 دول عربية لها، وهي مصر، البحرين، الإمارات والسعودية، بسبب تورطها في دعم الجماعات الإرهابية -حسب الصحيفة-، وأن ذلك قد يؤثر على تنظيمها لكأس العالم .

وكانت دولة قطر تسعى إلى جعل مونديال 2022 النسخة الأفضل وكتابة تاريخٍ جديد في عالم كرة القدم، خاصة أنها المرة الأولى التي تجرى فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط .