انتهى الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة في ختام مقابلات الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى.

ودخل الاتحاد بقوة في المقابلة مفتتحا باب التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق درفلو، قبل أن يضيف بودربال الهدف الثاني لنادي سوسطارة في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الثاني بهذه النتيجة رغم محاولات محتشمة من العميد.

الشوط الثاني دخله زملاء حشود بقوة عن طريق هجمات متعددة أسفرت عن هدف أول في الدقيقة 55 عن طريق بن دبكة، ولم تكتفي المولودية بذلك بل واصلت الضغط الذي أسفر عن ضربة جزاء صفرها الحكم بوكواسة بعد دفع المدافع لشافعي للمهاجم نقاش داخل منطقة الجزاء، أخفق درارجة في تسجيلها في المرة الأولى لكن حشود كان في المكان المناسب وحولها لهدف التعادل في شباك الحارس زماموش.

باقي دقائق اللقاء لم تحمل جديدا رغم بعض المحاولات من مولودية الجزائر التي كانت الأقرب للفوز.

باقي نتائج الجولة 21 والترتيب:

الجمعة:

شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس 2-1

مولودية وهران - اتحاد الحراش 1-0

نادي بارادو - نصر حسين داي 1-1

شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 1-0

اولمبي المدية - وفاق سطيف 0-0

شبيبة الساورة - شباب بلوزداد 1-1

اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت 1-0

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 2-2

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 42 21

2. مولودية وهران 38 21

3 . مولودية الجزائر 34 21

4 . نادي بارادو 32 21

-- . شبيبة الساورة 32 21

6. اتحاد الجزائر 32 21

-- . نصر حسين داي 31 21

8. وفاق سطيف 30 21

9 . أولمبي المدية 24 21

10. اتحاد بلعباس 23 21

-- . شباب بلوزداد 23 21

12. اتحاد بسكرة 22 21

--. شبيبة القبائل 22 21

14. دفاع تاجنانت 21 21

15. اتحاد الحراش 18 21

16. اتحاد البليدة 15 21.