دعا الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القرة داغي، جموع المسلمين إلى "هبة شعبية ورسمية" ضد اعتزام واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 14 ماي المقبل، معتبرا إياه "إعلان حرب ضد المسلمين".

وجاء في بيان للاتحاد "ندعو إلى هبة فلسطينية عربية إسلامية وإنسانية رسمية وشعبية في وجه هذا العدوان الأمريكي على أولى القبلتين، ومسرى النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام، ومحضن المسيح عليه السلام".

وأكد ذات البيان أن "قضية القدس هي قضية الأمة كلّها، والسماح بالتفريط بها أو تزوير هويتها هو وصمة عار لا يغفرها الله تعالى ولا التاريخ ولا الأجيال".

واعتبر رئيس الاتحاد هذا القرار بمثابة "إعلان حرب على المسلمين وخطوة تكرس لاحتلال غير شرعي بصورة فجة لا يمكن قبولها".

وخاطب القره داغي في البيان، زعماء الدول العربية والإسلامية قائلا إن "القدس والمسجد الأقصى أمانة في أعناقكم والتهاون فيها تهاون في حق المسجد الحرام"، مشددا على أنه "يجب على الزعماء جميعا شرعا أن يستعملوا كل ما لديهم من الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية وغيرهما لمنع أمريكا من الاستمرار في اتخاذ هذه الخطوة".

وكانت الغدارة الأمريكية ، قد قررت في وقت سابق نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في الـ 14 من ماي القادم، في خطوة استفزت الشارع الفلسطيني والعربي لما يحمله هذا التاريخ من دلالات باعتباره ذكرى النكبة الفلسطينية وقيام الكيان الصهيوني.