كشف بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن فريقا من المنظمة العالمية للصحة و منظمة اليونيسيف أثبت اليوم الاحد على القضاء على كزاز (تيتانوس) الأمهات والمواليد الجدد بالجزائر حسبما أشار اليه بيان .

وأجرى الوفد الاممي الذي يقوده الدكتور أحمادو ياكوبو و الدكتور فرانسوا غاس -والمتواجد بالجزائر من أجل إعادة تأكيد وضع القضاء على كزاز (تيتانوس) الأمهات والمواليد الجدد -و هو الوضع الذي سبق و ان حققته الجزائر في سنة 1995- محادثات حول هذا الموضوع مع وزير الصحة مختار حسبلاوي.

وفي هذا الاطار, فضل فريق الخبراء "المعاينة الميدانية والتدقيق في مؤشرات ولايتي أدرار و بشار المصنفتين الأخيرتين في التغطية في مجال اللقاح المضاد للكزاز.

و جاء في التقرير الذي قدمه للوزير هذا الفريق الذي درس بالتدقيق ولاية أدرار أن مراجعة الأداء أظهرت أن "نسبة التغطية الحقيقية من حيث اللقاح تتجاوز المعطيات الرسمية نتيجة تعدد فرص التلقيح لاسيما بالنسبة للنساء الحوامل".

و يرى خبراء منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف أن اجتماع مؤسسات الصحة الجوارية و عمل الفرق المتنقلة "يفسر تمتع 99 بالمئة من النساء المعنيات بالتدقيق على مستوى مدينة أدرار بحماية ضد الكزار".

من جهة أخرى, أبرز خبراء فريق اعادة تأكيد "أهمية التلقيح الاجباري و المجاني بالجزائر و العمل المنجز في اطار الصحة المدرسية يسمحان بالقول انه بالنسبة لولاية أدرار فان التحديات المستقبلية في مجال تقليص عدد وفيات حديثي الولادة (9 وفيات في الألف) تخص مكافحة سببين رئيسيين لوفيات الأطفال حديثي الولادة بهذه الولاية وهما الولادة قبل الأوان والاختناق في فترة الولادة وهي نفس الاسباب المسجلة بالبلدان المتطورة".

و بهذه المناسبة, أطلع فريق الخبراء وزير الصحة بأن الجزائر "ستتسلم قريبا ابلاغ رسمي بإثبات القضاء على كزاز الأمهات والمواليد الجدد في الجزائر", حسب نفس البيان.