أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، الاثنين، أن إصابة النجم البرازيلي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار لا تسره، آملا في أن يتمكن من العودة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إياب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.



وكان نيمار، أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله صيف 2017 من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان، أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن، الأحد، خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا (3-صفر) في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، وخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو 10 دقائق.



وفي حين لم يحدد سان جرمان رسميا بعد طبيعة إصابة نيمار أو فترة غيابه المحتملة، تتجه الأنظار لمعرفة ما إذا كان النجم البرازيلي سيكون حاضرا في مباراة الإياب في السادس من مارس، والتي يسعى خلالها سان جرمان إلى تعويض خسارته 1-3 ذهابا أمام حامل اللقب الأوروبي.



وفي الوقت الذي استبشر بعض أنصار الريال خيرا إثر إصابة نيمار، جاءت تصريحات زيدان "غريبة" بالنسبة لهم، حيث قال في مؤتمر صحفي الاثنين: "لا أحب أن يتعرض اللاعبون للإصابة ولست مسرورا من إصابة نيمار. آمل في أن يكون هنا من أجل المباراة"، في إشارة إلى مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا.



وأضاف: "على اللاعبين أن يلعبوا. لن أتمنى أبدا أن يغيب لاعب خصم بسبب الإصابة (...) لم أكن مسرورا بالضرورة عندما أصيب لأنني كنت أتابع المباراة. آمل في ألا تكون الإصابة كبيرة".



وشدد زيدان على أن احتمال غياب نيمار لن يؤثر على استعدادات بطل إسبانيا أو خططه لمباراة الإياب.



