بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ابراهيم غالي بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيسها أكد له فيها "تضامن الجزائر الدائم" مع قضيته العادلة و"دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة: "يطيب لي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحتفل بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيسها, أن أعرب لكم ولكافة أبناء الشعب الصحراوي الشقيق, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, عن أحر التهاني وأخلص الإخاء, راجيا من الله عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة المجيدة بدوام الصحة والعافية ويحقق لشعبكم الأبي كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار".

وأضاف رئيس يقول ان هذه الذكرى السعيدة "تمثل مناسبة نطلع عبرها, في كل عام, على إنجازات ومكاسب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على الصعيدين الداخلي والدولي, بفضل إرادة الشعب الصحراوي الأبي وحكمة قيادته وتصميمها على بذل كل التضحيات في سبيل إحقاق حقه المشروع في تقرير مصيره".

واستطرد قائلا: "هذا, وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأهنئكم, وأهنئ من خلالكم كافة الشعب الصحراوي, مؤكدا لكم تضامن الجزائر الدائم مع قضيتكم العادلة ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والإتحاد الإفريقي ذات الصلة".