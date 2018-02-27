وكان برنامج 60 دقيقة على قناة "سي.بي.أس" الأميركية قد وصف، في أكتوبر الماضي، بارسكيل بأنه "السلاح السري" لحملة ترامب، بسبب استخدامه البارع للإعلانات الرقمية على الفيسبوك من أجل الترويج لترشح ترامب.
ترامب ينوي الترشح لولاية ثانية
العالم
27 فبراير 2018 () - محمد بوصواف/ الوكالات
قالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس دونالد ترامب قرر خوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في 2020، وإنه اختار بالفعل مدير حملته.
وقال تقرير لموقع درادج ريبورت إن ترامب اختار بالفعل براد بارسكيل، الذي شغل المدير الرقمي لحملة عام 2016 ليكون على رأس حملته الجديدة.