وكان برنامج 60 دقيقة على قناة "سي.بي.أس" الأميركية قد وصف، في أكتوبر الماضي، بارسكيل بأنه "السلاح السري" لحملة ترامب، بسبب استخدامه البارع للإعلانات الرقمية على الفيسبوك من أجل الترويج لترشح ترامب.