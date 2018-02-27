أعلن مصدر حكومي لبناني أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيبدأ الأربعاء زيارة إلى السعودية دون إعطاء أي تفاصيل إضافية. ويأتي إعلان هذه الزيارة غداة تلقي الحريري الاثنين دعوة لزيارة السعودية نقلها إليه المستشار في الديوان الملكي السعودي خلال زيارة له إلى بيروت.



أكدت مصادر حكومية لبنانية لوكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيزور السعودية الأربعاء، في خطوة هي الأولى بعد أزمة أحدثتها استقالته من الرياض قبل نحو أربعة أشهر قبل أن يتراجع عنها في بيروت.



وقال مصدر حكومي إن "زيارة الحريري إلى السعودية تبدأ غدا" من دون أي تفاصيل إضافية.



وأوضح مصدر آخر قريب من الحريري إنه "سيلتقي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان".



ويأتي إعلان هذه الزيارة غداة تلقي الحريري الاثنين دعوة لزيارة السعودية نقلها إليه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا خلال زيارة له إلى بيروت. ووعد الحريري بتلبيتها "في أقرب وقت ممكن".