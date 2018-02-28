أعادت كنيسة "القيامة" بمدينة القدس فتح أبوابها، فجر اليوم الأربعاء، بعد تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرارها بفرض ضرائب على الكنائس بالمدينة المقدسة.

وأعلن رؤساء الكنائس المسؤولون عن كنيسة "القيامة" دفاعا عن الوضع القائم، وبطريركية الروم الأرثوذكس وحراسة الأرض المقدسة وبطريركية الأرمن، أن الكنيسة فتحت أبوابها ابتداء من صباح اليوم للحجاج.

وأعرب رؤساء الكنائس في بيان مشترك صدر مساء أمس الثلاثاء، عن شكرهم لكل من بذل جهودا جبارة للحفاظ على الوجود المسيحي في القدس.

و أشاروا إلى أن الوجود المسيحي ما زال يواجه تحديات كبيرة في المدينة المقدسة، ولكن تعتبر القدس مكان تعيش وتنمو فيها الديانات التوحيدية الثلاث.

يذكر أن كنيسة "القيامة" كانت قد أغلقت أبوابها منذ الأحد الماضي، احتجاجا على القرار الإسرائيلي، و أعلنت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة أمس ، أنها ستجمد إجراءات جباية الضرائب البلدية التي جرى اتخاذها بحق الكنائس في المدينة.