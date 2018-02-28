رشقت المرشحة للرئاسة الروسية، كسينيا سوبتشاك، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، المرشح هو الآخر لرئاسة روسيا، فلاديمير جيرينوفسكي، بالماء خلال مناظرة على قناة "روسيا 1".

ووقعت الحادثة بين السياسيين خلال كلمة لأحد المرشحين الآخرين، سيرغي بابورين، حيث قام جيرينوفسكي بمقاطعة بابورين أثناء الوقت المخصص له للحديث، بينما دعته سوبتشاك للهدوء في الوقت الذي دعاها بـ"الحمقاء".

وواصل المرشح الرئاسي، فلاديمير جيرينوفسكي، شتم المرشحة الرئاسية، كسينيا سوبتشاك، ما دفع الأخيرة إلى رشقه بالماء.

وقالت "احترم نفسك. أنا أستخدم الآن أسلوبك الخاص".