ألغت لجنة تحكيم المهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي جائزة الزيتونة الذهبية لأحسن فيلم طويل كون الأفلام المشاركة في التظاهرة لم ترقى للمستوى المطلوب فيما منحت الزيتونة الذهبية في صنف الفيلم القصير لفيلم " الموجة " للمخرج عمر بلقاسمي وفي صنف الأفلام الوثائقية الجائزة كنت من نصيب لفيلم "إزمولان نقرورن" للمخرج أوسامة راي. فيما يخص جائزة أحسن دور للرجال و النساء كان من نصيب الممثل صالح واعمر عن دوره في فيلم "أمنديل" للمخرج حكيم رحيم و زميلته في الفيلم نفسه ججيقة مخموش.

أسدل الستار ، عشية يوم أمس، بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو على فعاليات الطبعة الـ16 للمهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي بتوزيع الجوائز على الأعمال السينمائية في صنفي الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية فيما حجبت لجنة التحكيم التظاهرة منح جائزة الزيتونة الذهبية لأحد من الأفلام الثلاثة المشاركة في هذا الصنف كونها حسب السيد طاهر بوكلة رئيس لجنة تحكيم المهرجان لم ترقى للمستوى المطلوب. في هذا الصدد دعا بوكلة محافظ المهرجان لضرورة إعداد مخطط إستعجالي لترقية التظاهرة التي اضحت حسبه مهددة حيث دعا لترقية الفن السابع الأمازيغي لمستوى أحسن من وضعه الحالي.

للإشارة عادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم " ثعكومث نتودرث" للمخرج عمر عمرون في صنف الأفلام القصيرة.

يذكر أنه شارك في الطبعة الـ16 من المهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي 17 فيلما منها ثلاثة في صنف الأفلام الطويلة و 7 في صنف الأفلام القصيرة و 7 أخرى في صنف الأفلام الوثائقية . فيما يخص المستوى العام للأفلام المشاركة في المسابقة هذه سجل الملاحظون عدة نقائص في الإخراج والتمثيل والتقاط الصورة والصوت ترجع حسبهم لانعدام مراكز تكويم للمخرجين والممثلين .