سيكشف أعضاء اللجنة الموفدة من قبل لجنة تنظيم كأس الجمهورية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذين تنقلوا إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو اليوم، على الساعة الحادية عشرة من صباح الغد الخميس، عن قرارها فيما يخص الملعب الذي سيحتضن لقاء الدور الربع نهائية الذي سيجمع بين فريق شبيبة القبائل أمام إتحاد البليدة .للإشارة ساد التفاؤل وسط مسيري فريق الشبيبة وممثل مديرية الشباب والرياضة من إمكانية استقبال الشبيبة ذات اللقاء بملعبها.

سمح تنقل أعضاء اللجنة الموفدة من قبل لجنة تنظيم كأس الجمهورية التابعة "للفاف" التي وصلت إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، في حدود الساعة الثالثة والنصف من زوال اليوم، حيث لقيت في استقبالها خريس ممثلا لمديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو ورشيد عصمى رئيس الرابطة الولائية لكرة القدم لولاية تيزي وزو اللذين قدما شروحات حول طاقة الملعب وعدد المتفرجين الذين يمكن لهم متابعة المباريات الذي يفوق حسبهم الـ20 ألف متفرج.

من جهتهم قام أعضاء اللجنة المشكلة من 5 أعضاء من بينهم نذكر السادة: علي مالك، بن مجبر، قاسمي، عطية بمعاينة المدرجات وإجراء عملية مسح للمدرجات لحساب السعة الحقيقية لذات الملعب الذي للإشارة سبق أن احتضن لقاء نهائي كأس قارية سنة1980 جمعت بين الكناري بنكانا ريد ديفيس ولقاءات أخرى لا تقل أهمية.

للإشارة استغرقت زيارة وفد أعضاء لجنة "الفاف" الموفدة إلى تيزي وزو حوالي ثلاثة ساعات وحسب الأصداء الواردة لدينا يبدو أن النتيجة المتوصل إليها لا تناقض التقرير المرسل من قبل مديرية الشباب والرياضة إلى "الفاف" مما يجعل مسيري الشبيبة يتفائلون خيرا فيما يخص القرار الذي ستصدره ذات اللجنة والذي ستكشف عنه صباح يوم الغد على الساعة الحادية عشرة من نهار اليوم الخميس .

من جهة أخرى كشف الرئيس الحالي للشبيبة شريف ملال، على هامش عشية إعطاء إشارة انطلاقة بث إذاعة على" الواب " وقناة لفريق الشبيبة، بالإضافة إلى توقيع عقود الثلاثي بوزيدي، كعروف، رحو للإشراف على العارضة الفنية للفريق لغاية نهاية الموسم الحالي.