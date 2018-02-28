تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي, خلال شهر فيفري الجاري, من القضاء على إرهابي وتوقيف اثنين آخرين مع استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة, حسب حصيلة شهرية لنشاطات الجيش الوطني الشعبي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء.

ففي إطار مكافحة الإرهاب, تم القضاء على إرهابي وتوقيف اثنين آخرين, فيما سلم 6 آخرون أنفسهم للسلطات.

وتم أيضا توقيف 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية مع كشف وتدمير 50 مخبأ للإرهابيين.

وفي ذات السياق, استرجعت وحدات الجيش, في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة, رشاشين ثقيلتين عيار 14.5 ملم, رشاش RPK, قاذف صاروخي RPG 7 و6 قواذف صاروخية, 12 كلاشنيكوف, بندقية رشاشة FM و24 سلاح ناري.

كما تم استرجاع بندقية تكرارية, بندقية بمنظار, بندقيتين قناصتين, 4 بنادق صيد, 122 قذيفة, 4669 طلقة من مختلف العيارات, 4 أشرطة ذخيرة, 34 حشوة دافعة و 25 مخزن.

وتم كذلك كشف وتدمير 61 قنبلة, 32 لغم وورشة اعداد المتفجرات, 29 جهاز اتصال مفخخ و 200 كبسولة خاصة بالمتفجرات.

أما في اطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة, تمكنت عناصر الجيش من توقيف 74 تاجر مخدرات وضبط 16.53 قنطار من الكيف المعالج و 165558 قرص مهلوس.

واضافة الى هذا, تم توقيف 13 منقب عن الذهب, 197 مهرب مع احباط محاولة تهريب 117558 لتر من الوقود وضبط 76 عربة من مختلف الاصناف واسترجاع 98 مولد كهربائي, 22 جهاز كشف عن المعادن و 91 مطرقة ضغط.

وتم خلال نفس الفترة, استرجاع 114.29 طن من المواد الغذائية, 139 قنطار من التبغ وكذا 145344 وحدة و 89099 علبة من نفس المادة, بالاضافة الى 10960 لتر زيت المائدة و كذا 106278 وحدة من المشروبات.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية, تم توقيف 601 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة واحتاط محاولة هجرة غير شرعية لـ61 شخصا.