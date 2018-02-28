كشفت وزارة التجارة اليابانية عن تراجع الإنتاج الصناعي الياباني بأكبر نسبة منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس عام 2011 متأثرا بتباطؤ إنتاج السيارات والإلكترونيات في جوان الماضيي وهو ما يقوض جهود بنك اليابان الرامية لرفع معدل التضخم إلى اثنين بالمئة.



وأظهرت بيانات وزارة التجارة التي نشرت يوم الاربعاء أن إنتاج المصانع انخفض 6ر6 بالمئة في جوان الماضي على أساس شهري وهذا هو أكبر انخفاض منذ تراجع نسبته 5ر16 بالمئة في مارس عام 2011 ويتجاوز توقعات أولية لخبراء اقتصاد بانخفاض قدره 2ر4 بالمئة.



كما اظهرت بيانات إنتاج يناير وبيانات وزارة التجارة لتوقعات الشركات لإنتاج فيفري ومارس المقبل أن الاقتصاد الياباني سينمو بوتيرة أبطأ في العام الحالي مما يضيف المزيد من الضغوط على صناع السياسات لإيجاد سبل جديدة لتحفيز النمو.



وكانت بيانات منفصلة أظهرت أن مبيعات التجزئة ارتفعت بأقل من المتوقع في جوان الماضيي حيث قلص المستهلكون الإنفاق على الملابس والسيارات والأجهزة.



وكان مسؤول في وزارة التجارة قد أوضح بأن إنتاج السيارات والشاحنات انخفض 1ر14 بالمئة في يناير الماضي بسبب ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة.



وأضاف أن إنتاج السيارات تراجع بسبب عواصف شتوية شديدة في يناير أجلت تسليم مكونات سيارات.



وانخفض إنتاج معدات البناء 8ر7 بالمئة بينما تراجع إنتاج المكونات والأدوات الإلكترونية 3ر6بالمئة لموازنة ارتفاع المخزونات.



وكانت شركات صناعات تحويلية شملها مسح الوزارة توقعت ارتفاع الإنتاج 9 بالمئة في فيفري الجاري وانخفاضه 7ر2 بالمئة في مارس المقبل.