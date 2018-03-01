أعطت وزارة التربية الوطنية أمس تعليمات إلى جميع مديريات التربية من أجل تسهيل عودة الأساتذة المضربين إلى مؤسساتهم، بمن فيهم الأساتذة المعزولين الذين أودعوا طعونا.

وأوضح بيان للوزارة أن التعليمات تخص أيضا الأساتذة المعزولين الذين لم يودعوا بعد طعونهم وأن هؤلاء يلتحقون مباشرة بمناصب عملهم بعد تقديمهم طعونا، كما أمرت الوزيرة نورية بن غبريت بتسهيل عملية إيداع الطعون والإدماج الفوري للأساتذة المعزولين.

وكانت نقابة الكناباست قد أعلنت أمس الأربعاء توقيفها الإضراب والعودة إلى التدريس صباح اليوم الخميس.