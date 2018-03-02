تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من إلقاء القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال الذي تعرض له والد الطفلة ياسمين " المريضة" المنحدر من بلدية زموري شرق ولاية بومرداس.

وحسب ما أفادت به مصالح أمن ولاية بومرداس فإن الطفلة ياسمين 4 سنوات تعاني من مرض نادر أدى إلى تقوس في عمودها الفقري و بالنظر إلى وضعية العائلة المعوزة قام جيران العائلة بنشر نداء طلب للمساعدة عبر الفايسبوك لجمع مبلغ علاج فلذة كبده في الخارج، و في خضم عملية التضامن التي عرفت حالة ياسمين ؛ تلقى الأب مكالمة هاتفية من شخص ينحدر من بن طلحة بالعاصمة أوهم الضحية أنه بإمكانه مساعدته بمنحه المبلغ المتبقي للعلاج ؛ شرط إحضار الملف الطبي و الأموال التي جمعها، ليتفطن والد ياسمين بأنه تعرض إلى احتيال من طرف هذا الشخص الذي اختفى بعد الحادثة، حيث و بعد أن تقدم بشكوى في هذا السياق تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المحتال و تقديمه للعدالة التي أمرت بإيداعه رهن الحبس .