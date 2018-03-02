واصل نادي شباب الزاوية تألقه في منافسة كاس الجمهورية لكرة القدم وحقق انجازا استثنائيا اليوم الجمعة بعد بلوغه الدور النصف نهائي.

وأطاح النادي المنتمي إلى بطولة الجهوي الأول لرابطة البليدة بمتصدر الرابطة المحترفة الثانية جمعية عين مليلة على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بنتيجة هدفين لهدف بعد الوقت الإضافي.

وتقدمت عين مليلة في النتيجة عن طريق ضربة جزاء سجلها محمد أمين بن عروسي في الدقيقة (45+2) .

وبعدها مباشرة, انطلق شباب الزاوية في عمل هجومي ليقدم حاج صدوق توزيعة من الجهة اليسرى, استغلها المهاجم عرفة ليوقع هدف التعادل بضربة مقصية جميلة, لتنتهي المواجهة في وقتها الأصلي على وقع التعادل الإيجابي (1-1).

لجا بعد الفريقان الي الوقت الإضافي, حيث استغل أشبال المدرب رضا زواني فرصة سانحة في الدقيقة (95) من عمر الشوط الإضافي الأول لإضافة الهدف عبر المتألق حاج صدوق منح فريقه تاشيرة التاهل للدور نصف النهائي لاول مرة في تاريخه.

وفي مقابلة أخرى عن الدور الربع نهائي لم تجد مولودية الجزائر أي عناء في تجاوز مولودية بجاية على ملعب 5 جويلية الاولمبي بالجزائر العاصمة، بهدفين سجلهما كل من عزي وميباراكو.

وستجرى غدا السبت المقابلة الثالثة عن الدور الربع نهائي بسيدي بلعباس بين اتحاد بلعباس وشبيبة الساورة، فيما أجلت مقابلة شبيبة القبائل - اتحاد البليدة إلي تاريخ لاحق.