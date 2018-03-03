لقي طفلان حتفهما، مساء أمس الجمعة، بولاية معسكر غرقا داخل مسبح وحوض مائي، حسبما عُلم اليوم السبت لدى مصادر استشفائية.

وأبرزت مصادر بمستشفى "مسلم الطيب" بمدينة معسكر أن طفلا يبلغ من العمر 14 سنة توفي غرقا بالمسبح شبه الأولمبي بالمركب الرياضي "محمد جبار" بعاصمة الولاية.

وقد تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى "مسلم الطيب" حيث تم تأكيد وفاته.



كما لقيت رضيعة لم يتجاوز عمرها عاما واحدا حتفها بعد غرقها في حوض مائي صغير ببيتهم العائلي ببلدية المامونية في ظروف لا تزال مجهولة.



وفتح عناصر الأمن الحضري السابع لمدينة معسكر وفرقة الدرك الوطني لبلدية المامونية تحقيقات حول ملابسات الحادثين.