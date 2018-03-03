نفى نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الوزارة أقرّت فرض رسوم على معتمري الداخل من المقيمين، باستثناء المقيمين في مكة المكرّمة، وأنها ستنشئ مكاتب لتحصيل الرسوم في جميع مداخل مكة المكرّمة ومطار الملك عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين الشريفين بجدة ومطار الطائف الإقليمي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، ومحطة قطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنوّرة.

وأوضح في تصريح لصحيفة "سبق" الإلكترونية ، أن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً؛ مشيراً إلى أن الوزارة تقدم خدمات وتسهيلات لزيادة المعتمرين من داخل المملكة ومن خارجها، وتوفير طاقاتها لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بزيادة الأعداد إلى 30 مليون معتمر في 2030.