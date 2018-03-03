تفتح إدارة مولودية وهران قريبا ملف تجديد عقد المدرب معز بوعكاز بعد المشوار الجيد الذي ينجزه مع نادي عاصمة الغرب الجزائري، حسب ما صرح اليوم السبت المدرب التونسي.

وكان هذا التقني، الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والتونسية، قد التحق بالمولودية الصائفة المنصرمة بعقد مدته موسما واحدا، وقد نجح لحد الآن في تحقيق نتائج إيجابية مع تشكيلته الجديدة التي تحتل الصف الثاني في ترتيب الرابطة الأولى بفارق أربع نقاط عن المتصدر شباب قسنطينة و بناقص مقابلة.

من جهته، كان المعني قد صرح مؤخرا بأنه يطمح منذ انضمامه إلى المولودية إلى العمل على المدى البعيد، تاركا بذلك الانطباع بأنه متحمس لمواصلة المسيرة مع فريق ''الباهية''.

ولم تحقق المولودية منذ سنوات طويلة مثل هذا المشوار الناجح الذي دفع بأنصارها للتطلع للعب ورقة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنة 1993.