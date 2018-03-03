أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر أمس الجمعة خلال مقابلة كأس الجمهورية التي جمعت بين فريقي مولودية الجزائر و مولودية بجاية بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة 26 شخصا مشتبها فيه، مع حجز أسلحة بيضاء و ألعاب نارية، حسبما جاء اليوم السبت في بيان لهذا الجهاز الأمني.

و أوضح البيان أن مصالح أمن الولاية وخلال تغطيتها لمجريات مباراة فريقا مولودية الجزائر و مولودية بجاية لحساب كأس الجمهورية و التي جرت في "ظروف حسنة" حيث سخرت لها كل الإمكانيات البشرية و المادية، قامت بتوقيف 26 شخصا مشتبها فيه مع تحويل 45 شخصا آخر من أجل دراسة حالة، و ذلك في قضايا مختلفة منها حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي و حيازة ألعاب نارية و حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.