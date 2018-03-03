وظف اللاعب السابق لاتحاد الجزائر عميروش لعليلي مصطلح “الإهانة” في وصف قرار تعيين عبد الحكيم سرار مسؤولا عن الفريق، مطالبا بوضع حد للتهميش والإقصاء الذي يعامل به أبناء الاتحاد من طرف إدارة الإخوة حداد.



وقال لعليلي، في تصريح لـ”الخبر”: “تعيين سرار كان بمثابة مفاجأة استغربت لها كثيرا، ولن أبالغ إذا قلت إنني شعرت بالإهانة، خاصة لما كنت أتجول في شوارع باب الوادي وأسمع المناصرين يحدثونني ويتساءلون إذا كان الرجال قد انعدموا في الفريق حتى يتم اللجوء إلى شخص غريب عنه، هي إهانة لكل أسرة الاتحاد، أقول هذا الكلام وأشدد على أنني لست ضد سرار كشخص، لكنني ضد هذا الخيار”.



وركز “الروجي” في حديثه على توفر الكفاءات في أسرة نادي سوسطارة لتولي مقاليد التسيير في النادي، متابعا: “الاتحاد كان دائما يضم لاعبين سابقين على أعلى مستوى، فنيا وأخلاقيا وثقافيا، هؤلاء أولى بتسيير النادي، لكن العكس يحدث، حيث نجد رشيد مالك وهو محسوب على مولودية الجزائر وصالح علاش وهو محسوب على شبيبة القبائل، ليضاف إليهما سرار وهو ابن وفاق سطيف يشرفون على الفريق”.





