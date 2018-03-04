أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطط الرئيسي الصيني شي جينبينغ لإلغاء الحد الأقصى لفترات تولي السلطة في الصين.



وبدا ترامب وكأنه يسخر من بقاء الرئيس الصيني في السلطة لفترة غير محدودة قائلا إنه يفكر في "تطبيق هذا الأمر يوما ما في الولايات المتحدة"، حسبما جاء في مقطع صوتي من كلمته أمام مؤتمر لجمع التبرعات في منتجع مار آلاجو في فلوريدا، نشرته شبكة سي إن إن.



وامتدح ترامب الرئس الصيني قائلا "إنه رئيس مدى الحياة، لقد فعل ذلك، إنه شيء رائع حقا"، وذلك وسط تعالي الضحك من قبل جمع من المتبرعين الذين حضروا مؤتمر الحزب الجمهوري.



وأضاف ترامب "ربما نحاول تجربة ذلك هنا يوما ما".



ورغم طريقة ترامب الساخرة مع تلك القضية، أعرب عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مخاوفهم حيال فكرة عدم وضع حد لفترات الرئاسة الأمريكية.



وكتب رو كانا، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، تغريدة قائلا: "سواء ما قاله مزحة أم جد فإن تصريحات ترامب هي أكثر التصريحات غير الأمريكية تصدر من رئيس الولايات المتحدة".



وأضاف: إن "جورج واشنطن سوف يتقلب في قبره"، في إشارة إلى وقع الصدمة التي خلفتها تصريحات الرئيس الأمريكي.