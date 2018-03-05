أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، نشرية خاصة تشير إلى توقع هبوب رياح قوية تمس 21 ولاية.

النشرية أفادت أن الرياح ستمس كل من ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات بين اليوم على الساعة العاشرة وإلى غاية نهار الغد على الساعة التاسعة صباحا.

أما بالنسبة لولايات، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة فتمتد الصلاحية بين الساعة منتصف نهار اليوم وإلى غاية الثالثة زوالا من يوم الثلاثاء.

وستبلغ سرعة الرياح بين 60 و70 كلم في الساعة ويمكن أن تتعدى أحيانا 80 كلم في الساعة.