كشف تقرير عن صندوق النقد الدولي أن قطر آخذة في التعافي من الأثر الاقتصادي والمالي المباشر الذي سببته القطيعة بينها وبين الدول العربية الأربعة ، حسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

وأورد التقرير الذي بُني على مشاورات رسمية مع قطر، أن النظام المصرفي القطري بدأ يستعيد عافيته من تسرب الأموال الذي حدث بداية القطيعة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري قد ينمو بواقع 2.6 بالمائة هذا العام.

ووفقا لبنك " اتش آس بي سي"، فإن احتياطي النقد الأجنبي لقطر قد ارتفع من 2.9 إلى 17.7 مليار دولار خلال القطيعة، وذلك بفضل تحسن الميزان التجاري للبلاد.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر مطلع جوان 2017 ، وهو ما أدى إلى تعطيل واردات الدوحة وتسرب ودائع بمليارات الدولارات عن البنوك القطرية.

وجاءت القطيعة بناء لاتهامات وجهتها الدول المقاطعة لقطر بـ"دعم الإرهاب" ، وهو نفته الدوحة.

جدير بالذكر أن الاقتصاد القطري قد تضرر من القطيعة مما حمل الدوحة على البحث عن طرق تجارية جديدة بإيداع أموالها في بنوكها، ومحاولة الاعتماد على الناتج المحلي البديل.