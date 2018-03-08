هنالك العديد من اللاعبين الذين تركوا بصمات واضحة في عالم كرة القدم والملاعب من خلال أدائهم وإنجازاتهم المتميزة.

في لعبة كرة القدم لكل مركز أهميته من هنا سنلقي الضوء من خلال الفيديو الذي سننشره على التصديات الجميلة التي تبقى في الذاكرة لفترة طويلة والذي يتصدرها حارس كولومبيا الدولي السابق رينيه هيغويتا.

هيغويتا هو صاحب أجمل لقطة لحارس مرمى على الإطلاق في تاريخ كرة القدم حينما تصدى للكرة في المباراة الودية الدولية بين المنتخب الكولومبي وإنجلترا في عام 1995 وتمكن من إنقاذها بكعبيه على طريقة العقرب في لقطة رائعة قلما تتكرر مجددا.