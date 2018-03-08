انتقلت الى رحمة الله هذا الخميس المجاهدة الجوهر أكرور عن عمر ناهز 79 عاما, حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين.

وكانت الفقيدة التي ولدت يوم 23 أفريل 1939 بالجزائر, قد التحقت بصوف الثورة التحريرية كفدائية في سنة 1956 وعمرها لا يتعدى 18 سنة, وأدت واجبها المقدس على أحسن ما تؤدي المهام الجسام التي اضطلعت بها إلى أن ألقي عليها القبض في عام 1957 وحكم عليها بالإعدام وعانت من التعذيب والقهر الاستعماري في السجن إلى غاية تحقيق الاستقلال.

وستشيع جنازة المرحومة اليوم الخميس عقب صلاة العصر بمقبرة واد الرمان بالجزائر العاصمة.