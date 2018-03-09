وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعدم ايقاظ الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن من النوم بعد الآن على إنذارات متعلقة بإطلاق صواريخ، بحسب ما ذكرت سيول الجمعة.

أجرت بيونغ يانغ العام الماضي 20 تجربة للصواريخ البالستية، معظمها في ساعات مبكرة صباحا.

ودائما ما دعا مون إثر تلك التجارب مجلس الأمن القومي للانعقاد فورا في أوقات تم فيها إيقاظ مسؤولين ودبلوماسيين وصحافيين من نومهم.

لكن عندما التقى موفدو سيول هذا الأسبوع، تعهد كيم المرح بعدم ايقاظ مون من النوم بعد الآن.

ونقل مسؤول كوري جنوبي من القصر الرئاسي عن الزعيم الكوري الشمالي القول "اتخذت قراري اليوم، لن يتم إيقاظ الرئيس مون من النوم بعد الآن باتصالات في ساعة مبكرة صباحا".

وفي الاجتماع الذي استمر أربع ساعات الإثنين وافق كيم على عقد قمة مع مون في أفريل واعرب عن رغبته في لقاء الرئيس دونالد ترامب في موعد قريب وعرض مناقشة نزع السلاح النووي ووعد بعدم إجراء تجارب نووية خلال فترة المفاوضات.

واتفقت الكوريتان على إقامة خط ساخن بين الزعيمين.

وقال كيم "إذا لم تجر محادثات المسؤولين بشكل جيد وتصرفوا بغطرسة، يمكننا أنا والسيد الرئيس أن نتكلم مباشرة على الهاتف وترتيب الأمور بسهولة" وسط ضحك الموفدين من الجانبين.

ونقلت تقارير عن مسؤول آخر في القصر الرئاسي في سيول إن كيم الذي تتحدث وسائل الإعلام بانتظام عن وزنه، مدرك لصورته في الخارج وأطلق مزاحا أشبه بالنقد الذاتي.

ولم ترد تفاصيل أخرى حول ذلك، لكن ترامب وصفه مرة "بالقصير والسمين".