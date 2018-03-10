صرح وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم السبت بتبسة أنه سيتم ربط هذه الولاية بالطريق السيار شرق-غرب عبر الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين تبسة وأم البواقي.

وخلال معاينته لأشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 على مسافة 13,5 كلم انطلاقا من مفترق الطرق المؤدي إلى بلديتي الحمامات و بئر الذهب وصولا إلى منطقة عين طبة ببئر الذهب أكد الوزير على هامش زيارة تفقد إلى المنطقة أن هذه "المبادرة التطوعية التي تكفل بها عدد من مقاولي و مقالع الولاية ستسمح لتبسة من خلال هذا الطريق من ولوج الطريق السيار شرق-غرب عبر ولاية أم البواقي المجاورة".

ووعد زعلان بالمناسبة بتخصيص ميزانية إضافية للتكفل بأشغال إنجاز شطر إضافي لازدواجية هذا الطريق على مسافة أخرى بـ5 كلم بما سيمكن -كما قال- من استكمال ربط ولاية تبسة بولاية أم البواقي ومنها باتجاه الطريق السيار شرق-غرب.

وقد ثمن الوزير المبادرة التطوعية لمقاولي و مقالع الولاية لإنجاز هذه الازدواجية من الطريق الوطني رقم 10 متمنيا تعميمها على باقي القطاعات وكذا على ولايات أخرى.